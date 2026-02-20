Ultime News

20 Feb 2026 Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo
20 Feb 2026 Non sopporta i suoi cani e lo colpisce con la stecca da biliardo: gip ordina imputazione
20 Feb 2026 Pestaggio al Juliette: ex buttafuori condannati. Ex gestore colpevole di favoreggiamento
20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
Referendum, Casellati “Non ridurre la riforma a una contrapposizione”

ROMA (ITALPRESS) – “Condivido totalmente le parole del presidente Mattarella anche perché indica qual è la strada per un dialogo fra le istituzioni: ridurre il referendum su una riforma così importante come la riforma della giustizia a una contrapposizione, anche con toni sgradevoli, non va bene per una riforma come questa che ha visto impegnati anche quelle che oggi sono le opposizioni, che una volta invece la sostenevano, è chiaramente deludente, perché questo significa voler politicizzare qualcosa che non riguarda il centrodestra, ma riguarda il nostro Paese, una riforma che non è contro la magistratura, è una riforma che anzi restituisce credibilità e fiducia nella magistratura da parte dei cittadini”. Così la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners.

