Ultime News

20 Feb 2026 Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo
20 Feb 2026 Non sopporta i suoi cani e lo colpisce con la stecca da biliardo: gip ordina imputazione
20 Feb 2026 Pestaggio al Juliette: ex buttafuori condannati. Ex gestore colpevole di favoreggiamento
20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
Video Pillole

Referendum, Greco (Cnf) “Grandissimo apprezzamento per le parole di Mattarella”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è poco da aggiungere alle parole del Capo dello Stato che invita a moderare i toni, si era raggiunto un livello talmente esasperato nel confronto che non era più un confronto ma era un scontro e quando si parla di giustizia non si dovrebbe scontrare ma semplicemente confrontare, quindi grandissimo apprezzamento e grandissimo rispetto al nostro Presidente”. Così Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners.

xi2/fsc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...