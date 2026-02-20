Ultime News

20 Feb 2026 Dopo Cremona nasce la sezione Oglio-Po del Patto per il Nord
20 Feb 2026 Via Oglio, cede fognatura a causa delle radici di un albero: al via lavori di ripristino
20 Feb 2026 Questura al lavoro contro immigrazione clandestina: 8 persone accompagnate alla frontiera
20 Feb 2026 Falzetta al corso Smea: "Lavorare con etica e passione non è un'opzione"
20 Feb 2026 Rassegna "il Pianoforte": il genio di Ivo Pogorelich interpreta Beethoven
Video Pillole

Referendum, Palamara “Serve riforma giustizia, società civile vuole capire”

ROMA (ITALPRESS) – “Se al referendum dovesse vincere il no il sistema resterebbe bloccato. La vittoria del sì darebbe al Paese una svolta riformatrice quasi fondamentale”. Lo dice l’ex magistrato Luca Palamara, autore insieme ad Alessandro Sallusti del libro “Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici” (Rizzoli), intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “La vittoria del no – aggiunge – secondo me avrebbe un grande risalto non solo dal punto di vista referendario ma proprio politico”. “Io continuo a parlare – prosegue – perché la società civile vuole capire, vuole comprendere, farsi un’idea, costruirsi un’opinione”.
