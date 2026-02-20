Ultime News

20 Feb 2026 Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo
20 Feb 2026 Non sopporta i suoi cani e lo colpisce con la stecca da biliardo: gip ordina imputazione
20 Feb 2026 Pestaggio al Juliette: ex buttafuori condannati. Ex gestore colpevole di favoreggiamento
20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
Riccardi “Nuove opportunità grazie a prossimo Business Forum Italia-Cina”

MILANO (ITALPRESS) – “Il Business Forum Italia-Cina preannunciato dal vicepremier Antonio Taiani per i prossimi mesi, sarà
un’occasione per promuovere ancor di più le relazioni tra i nostri due Paesi da un punto di vista di business e di economia, per cui
si apriranno nuove opportunità”. Lo ha detto Lorenzo Riccardi, presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress.(ITALPRESS)

