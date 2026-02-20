Video Pillole
Riccardi “Nuove opportunità grazie a prossimo Business Forum Italia-Cina”
MILANO (ITALPRESS) – “Il Business Forum Italia-Cina preannunciato dal vicepremier Antonio Taiani per i prossimi mesi, sarà
un’occasione per promuovere ancor di più le relazioni tra i nostri due Paesi da un punto di vista di business e di economia, per cui
si apriranno nuove opportunità”. Lo ha detto Lorenzo Riccardi, presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress.(ITALPRESS)
