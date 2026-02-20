Roma, Aielli (Atac) “5000 telecamere per la sicurezza”





ROMA (ITALPRESS) – “E’ la prima volta che la Polizia di Stato apre una sua sede” in una metropolitana, “è il segno dell’avanzamento della collaborazione che Atac ha ormai già da anni con le forze dell’ordine. Ci sarà questo presidio fisso che si unisce alla nostra rete che già è composta di 220 guardie giurate più il coordinamento. E’ importante la rete tecnologica che supporta questo tipo di intervento. Abbiamo 5000 telecamere, condividiamo le analisi e le informazioni attraverso il coordinamento della Prefettura”. Lo ha detto il direttore generale di Atac, Paolo Aielli, in occasione dell’inaugurazione degli uffici della PolMetro alla stazione Termini a Roma. L’iniziativa si inquadra nella consolidata strategia di partenariato tra Atac e Questura di Roma, con l’obiettivo di rendere sempre più elevati gli standard di sicurezza a beneficio del sistema del trasporto pubblico locale.

