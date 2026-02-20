Roma, Piantedosi “Più sicurezza con nuova sede PolMetro a Termini”





ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo incrementando questa iniziativa anche in termini di risorse dedicate, perché stiamo riscontrando non solo un’efficacia nei numeri, ma anche un forte coinvolgimento del personale. Si sta quindi condividendo un obiettivo importante: portare sicurezza anche alle fasce sociali più deboli, che sono poi quelle che utilizzano maggiormente la metropolitana. Per questo siamo molto soddisfatti”. Così il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede operativa della PolMetro a Termini. L’iniziativa si inquadra nella consolidata strategia di partenariato tra Atac e Questura di Roma, con l’obiettivo di rendere sempre più elevati gli standard di sicurezza a beneficio del sistema del trasporto pubblico locale.

