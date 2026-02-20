Ultime News

20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
20 Feb 2026 Coldiretti protagonista al Bontà con gli agricoltori di Campagna Amica e Terranostra
20 Feb 2026 Festival Terrafiume, al via la quinta edizione: calendario diffuso di eventi
20 Feb 2026 Dopo Cremona nasce la sezione Oglio-Po del Patto per il Nord
Roma, Rivera (Atac) “Investimenti e rinnovamento per potenziare il servizio”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo proseguendo un percorso molto significativo, molto impegnativo di investimento, rinnovamento e potenziamento del servizio. Sono state messe a terra diverse linee di azione, sono stati recuperati, anche grazie al contributo importante delle istituzioni, i fondi che servono per sostenere queste azioni di rinnovamento”. Lo ha detto il presidente di Atac, Alessandro Rivera, evidenziando il processo di rinnovamento dell’azienda, a margine dell’inaugurazione della nuova sede operativa della PolMetro a Termini. L’iniziativa si inquadra nella consolidata strategia di partenariato tra Atac e Questura di Roma, con l’obiettivo di rendere sempre più elevati gli standard di sicurezza a beneficio del sistema del trasporto pubblico locale.
