Roma, Rivera (Atac) “Investimenti e rinnovamento per potenziare il servizio”





ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo proseguendo un percorso molto significativo, molto impegnativo di investimento, rinnovamento e potenziamento del servizio. Sono state messe a terra diverse linee di azione, sono stati recuperati, anche grazie al contributo importante delle istituzioni, i fondi che servono per sostenere queste azioni di rinnovamento”. Lo ha detto il presidente di Atac, Alessandro Rivera, evidenziando il processo di rinnovamento dell’azienda, a margine dell’inaugurazione della nuova sede operativa della PolMetro a Termini. L’iniziativa si inquadra nella consolidata strategia di partenariato tra Atac e Questura di Roma, con l’obiettivo di rendere sempre più elevati gli standard di sicurezza a beneficio del sistema del trasporto pubblico locale.

