Ultime News

20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
20 Feb 2026 Coldiretti protagonista al Bontà con gli agricoltori di Campagna Amica e Terranostra
20 Feb 2026 Festival Terrafiume, al via la quinta edizione: calendario diffuso di eventi
20 Feb 2026 Dopo Cremona nasce la sezione Oglio-Po del Patto per il Nord
Video Pillole

Sclerosi multipla, una molecola ripara il sistema nervoso

ROMA (ITALPRESS) – Una molecola, già studiata in passato per il trattamento di disturbi del sonno e della veglia, mostra per la prima volta la capacità di proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina nei
modelli sperimentali di sclerosi multipla. Uno studio coordinato dall’Università e dall’Ospedale San Raffaele di Milano identifica bavisant come il candidato terapeutico in grado di agire su due dei meccanismi più devastanti della malattia: la degenerazione delle fibre nervose e il fallimento dei processi di rimielinizzazione. Il progetto ha riunito i migliori centri internazionali impegnati nella ricerca sulla sclerosi multipla, tra cui il Paris Brain Institute, la University of California San Francisco e l’Università di Münster.

sat/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...