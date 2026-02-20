Sclerosi multipla, una molecola ripara il sistema nervoso

ROMA (ITALPRESS) – Una molecola, già studiata in passato per il trattamento di disturbi del sonno e della veglia, mostra per la prima volta la capacità di proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina neimodelli sperimentali di sclerosi multipla. Uno studio coordinato dall’Università e dall’Ospedale San Raffaele di Milano identifica bavisant come il candidato terapeutico in grado di agire su due dei meccanismi più devastanti della malattia: la degenerazione delle fibre nervose e il fallimento dei processi di rimielinizzazione. Il progetto ha riunito i migliori centri internazionali impegnati nella ricerca sulla sclerosi multipla, tra cui il Paris Brain Institute, la University of California San Francisco e l’Università di Münster.

