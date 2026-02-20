Ultime News

20 Feb 2026 Questura al lavoro contro immigrazione clandestina: 8 persone accompagnate alla frontiera
20 Feb 2026 Falzetta al corso Smea: "Lavorare con etica e passione non è un'opzione"
20 Feb 2026 Rassegna "il Pianoforte": il genio di Ivo Pogorelich interpreta Beethoven
20 Feb 2026 Autobus elettrici e intermodalità: il modello Cremona presentato a City Vision
20 Feb 2026 Forza Italia per il "sì" al referendum: le iniziative pubbliche
Video Pillole

Tg News – 20/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dal Governo via libera al decreto Bollette, risparmi per 5 miliardi
– Bilancia dei pagamenti, 2025 chiude con un avanzo di 27,4 miliardi
– Bce, contro incertezze geopolitiche serve rafforzare l’economia
– Partite Iva, tempi duri per chi froda il fisco
