Ultime News

20 Feb 2026 Dopo Cremona nasce la sezione Oglio-Po del Patto per il Nord
20 Feb 2026 Via Oglio, cede fognatura a causa delle radici di un albero: al via lavori di ripristino
20 Feb 2026 Questura al lavoro contro immigrazione clandestina: 8 persone accompagnate alla frontiera
20 Feb 2026 Falzetta al corso Smea: "Lavorare con etica e passione non è un'opzione"
20 Feb 2026 Rassegna "il Pianoforte": il genio di Ivo Pogorelich interpreta Beethoven
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 20/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Per l’Italia Team ultime gare per incrementare il record di medaglie
– Short track, Gios “Serve un’analisi seria sugli errori arbitrali”
– Mazzone “Milano-Cortina Olimpiade da record, Roma può sognare per il futuro”
– Nordio in visita a Casa Italia a Cortina “Incredibile tutte queste medaglie”
