Abodi “IPC-Russia? Sconcertati, mi auguro scelta possa essere rivalutata”

MILANO (ITALPRESS) – “Atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi? La scelta del comitato internazionale presa a settembre scorso è una scelta legittima perché il Comitato internazionale Paralimpico è autonomo rispetto al Cio, che ha fatto scelte differenti. Ma nel rispetto della scelta c’è anche il diritto all’opinione e noi l’abbiamo espresso in maniera molto chiara, siamo sconcertati di questa decisione che secondo me mette in difficoltà un po’ tutto il sistema paralimpico”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto a Casa Italia, a Milano, in merito alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di riammettere a Milano Cortina 2026 atleti russi e bielorussi con inno e bandiera. “Sta creando delle grandi difficoltà, mi auguro che possa essere ancora rivalutata. La tutela degli atleti è fondamentale, ma la tutela anche del sentimenti del popolo ucraino non può essere trascurata e mortificata”.

