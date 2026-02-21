Ultime News

21 Feb 2026 Cremona protagonista al Festival di Sanremo: i brani e gli autori da seguire
21 Feb 2026 Amministratori cremonesi a Roma per la Conferenza nazionale AVS “Visione Comune”
21 Feb 2026 Cremonese, il tecnico Davide Nicola: "Andremo a Roma senza Baschirotto"
21 Feb 2026 Inaugurato "Il Bontà": Cremona entra tra le 48 “Città del formaggio" italiane
21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
Abodi “IPC-Russia? Sconcertati, mi auguro scelta possa essere rivalutata”

MILANO (ITALPRESS) – “Atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi? La scelta del comitato internazionale presa a settembre scorso è una scelta legittima perché il Comitato internazionale Paralimpico è autonomo rispetto al Cio, che ha fatto scelte differenti. Ma nel rispetto della scelta c’è anche il diritto all’opinione e noi l’abbiamo espresso in maniera molto chiara, siamo sconcertati di questa decisione che secondo me mette in difficoltà un po’ tutto il sistema paralimpico”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto a Casa Italia, a Milano, in merito alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di riammettere a Milano Cortina 2026 atleti russi e bielorussi con inno e bandiera. “Sta creando delle grandi difficoltà, mi auguro che possa essere ancora rivalutata. La tutela degli atleti è fondamentale, ma la tutela anche del sentimenti del popolo ucraino non può essere trascurata e mortificata”.

