Ultime News

21 Feb 2026 Cremona protagonista al Festival di Sanremo: i brani e gli autori da seguire
21 Feb 2026 Amministratori cremonesi a Roma per la Conferenza nazionale AVS “Visione Comune”
21 Feb 2026 Cremonese, il tecnico Davide Nicola: "Andremo a Roma senza Baschirotto"
21 Feb 2026 Inaugurato "Il Bontà": Cremona entra tra le 48 “Città del formaggio" italiane
21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
Video Pillole

Abodi “Squalifica Kalulu? Rispetto ma non comprendo, c’è stato errore evidente”

MILANO (ITALPRESS) – “La mancata revoca della squalifica di Kalulu? La rispetto, ma non la comprendo perché nel momento in cui diventa evidente, chiaro, che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po’ di coraggio in più sarebbe stato opportuno”. Lo ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, intervenuto a Casa Italia, a Milano, in merito alla mancata squalifica di Pierre Kalulu dopo il caso Bastoni.

