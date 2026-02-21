Ultime News

21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
Arianna Fontana “Mese impegnativo, per il futuro daremo tempo al tempo”

MILANO (ITALPRESS) – “Futuro? Nelle prossime settimane saremo un po’ impegnati, poi avremo tempo e modo per andare in vacanza, tutte quante pensiamo solo a quello in realtà, siamo qui dal 1° febbraio, è stato un mese lungo, impegnativo sia fisicamente che mentalmente, ci meritiamo una bella vacanza, per il futuro daremo tempo al tempo”. Lo ha dichiarato la pattinatrice Arianna Fontana, oro nella staffetta mista e argento sia nella staffetta femminile che nei 500m a Milano Cortina 2026. L’azzurra, intervenuta a Casa Italia a Milano, non si è sbilanciata su quello che sarà il proprio futuro.

