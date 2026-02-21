Ultime News

21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
Betti “Bilancio più che positivo, sia per noi che per i ragazzi”

MILANO (ITALPRESS) – “Direi che il resoconto di queste Olimpiadi sia più che positivo, sia per noi ragazze che per i ragazzi, spero che lo short track possa prendere piede sempre di più. So che in Italia non ci sono tanti posti per praticarlo, ma spero che i bambini che ci hanno guardato si siano appassionati al nostro sport che per me è davvero strabiliante”. Lo ha dichiarato la pattinatrice azzurra Chiara Betti, medaglia d’argento nello short track nella staffetta femminile e oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

