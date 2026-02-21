Betti “Bilancio più che positivo, sia per noi che per i ragazzi”

MILANO (ITALPRESS) – “Direi che il resoconto di queste Olimpiadi sia più che positivo, sia per noi ragazze che per i ragazzi, spero che lo short track possa prendere piede sempre di più. So che in Italia non ci sono tanti posti per praticarlo, ma spero che i bambini che ci hanno guardato si siano appassionati al nostro sport che per me è davvero strabiliante”. Lo ha dichiarato la pattinatrice azzurra Chiara Betti, medaglia d’argento nello short track nella staffetta femminile e oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

