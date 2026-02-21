Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo

Cascina La Cigolina, azienda agricola della Bassa Lodigiana nata nel 1920, porta oggi a Il Bontà & Gusto Divino, in corso fino a lunedì 23 presso la Fiera di Cremona, un percorso di storytelling con degustazione dedicato alle eccellenze lombarde premiate a livello nazionale e internazionale. Protagonista dell’incontro è Vittorio Gaboardi, titolare e ideatore di un modello produttivo che unisce innovazione tecnologica, approccio nutraceutico e filiera integrata.

Con un passato nel mondo televisivo milanese, Gaboardi ha scelto quindici anni fa di tornare all’azienda di famiglia, portando un approccio scientifico alla produzione e puntando sulla qualità nutrizionale e sul benessere animale. La strategia si sviluppa su due direttrici principali: da un lato l’allevamento di bovini Wagyu, carne ricca di grassi polinsaturi e premiata per tenerezza e profilo organolettico, dall’altro la selezione genetica delle Frisone italiane per recuperare la Beta-Caseina A2A2, oggi oggetto di studio insieme all’Università degli Studi di Milano per le sue caratteristiche nutrizionali.

L’azienda opera come filiera chiusa, con pascoli estesi, alimentazione di precisione, sistemi interni di analisi del latte e produzione di energia rinnovabile, riducendo antibiotici e impatto ambientale. Cascina La Cigolina è inoltre l’unica realtà italiana a produrre salumi 100% Wagyu e offre esperienze degustative e tour aziendali, consolidando il posizionamento premium anche attraverso e-commerce e agriturismo.

I risultati non si sono fatti attendere: alla World Steak Challenge 2025 l’azienda ha conquistato due medaglie d’oro e una d’argento, confermando la sua reputazione internazionale e guardando già alla partecipazione del 2026. “Tra i progetti futuri, – spiega Vittorio Gaboradi – l’apertura di un ristorante dedicato alla valorizzazione della carne Wagyu e delle produzioni aziendali. Sarebbe la naturale evoluzione di un percorso che, in quindici anni, ha trasformato una realtà agricola storica in un laboratorio contemporaneo di eccellenza agroalimentare”.

Tanti ancora gli appuntamenti in programma a Il Bontà & Gusto Divino, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane che proseguirà fino a lunedì 23 febbraio presso la Fiera di Cremona, offrendo ai visitatori degustazioni, incontri e approfondimenti con produttori e aziende che, come Gaboardi e la sua realtà della Bassa Lodigiana, portano innovazione, qualità e storia nel piatto.

