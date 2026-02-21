Ultime News

Bronzo nella staffetta maschile: Italia ancora sul podio nello short track

MILANO (ITALPRESS) – L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 5000 metri di short track ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Protagonisti Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli.
Gli azzurri confermano il terzo posto olimpico già ottenuto a Pechino 2022, con Sighel e Cassinelli ancora una volta sul podio. Festa azzurra con il pubblico e bandiera tricolore al cielo. Per Sighel, Spechenhauser e Nadalini è la seconda medaglia olimpica dopo l’oro nella staffetta mista. Non arrivano invece altre medaglie dallo short track. Delusione nella finale dei 1500 metri femminili: gara lenta in avvio, le azzurre restano chiuse e fuori dalla lotta per il podio. Arianna Fontana, che manca l’appuntamento con la 15esima medaglia, è quinta, sesta Arianna Sighel.
