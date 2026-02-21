Cassinelli “Gara nervosa. Sighel? Rischiato la caduta, ma è un fenomeno”

MILANO (ITALPRESS) – “È stata una gara molto nervosa, soprattutto dall’inizio, ovviamente è una finale olimpica, le squadre che erano con noi erano fortissime, noi abbiamo mantenuto la calma, Pietro Sighel ha rischiato di volare una volta, io devo dire che sinceramente l’avevo visto per terra, poi lui è un gatto, è un fenomeno, quindi è rimasto in piedi, però il ghiaccio era veramente brutto”. Lo ha dichiarato il pattinatore azzurro Andrea Cassinelli, medaglia di bronzo nella staffetta uomini alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Abbiamo tenuto botta e dimostrato quanto siamo forti anche nelle disavventure, eravamo quarti, poi di nuovo secondi, alla fine siamo arrivati terzi, ma questa è una medaglia che per me vale tantissimo, penso anche per i ragazzi, è un risultato incredibile”, ha concluso.

