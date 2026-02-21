Ultime News

21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
Consap, Giacomoni “Fondo studio e accesso a credito a disposizione dei giovani”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Sono qui per dire ai giovani che il più grande investimento che loro possono fare nella loro vita è quello in cultura, istruzione e formazione. Non sono io a dirlo, è Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi, che dice ‘investite in quello che vi può consentire di sviluppare le vostre competenze e le vostre capacità. I giovani hanno a disposizione il fondo per lo studio, il fondo per l’accesso al credito e gli studenti meritevoli, che è stato semplificato grazie alla digitalizzazione, è stato potenziato e verrà rilanciato. Da oggi i giovani, andando sul sito consap.it, potranno, se meritevoli – perché l’unico requisito è il merito, aver preso almeno 75 alla maturità o 100 in caso di laurea triennale – potranno avere un finanziamento fino a 50.000 euro per studiare in Italia, 70.000 per studiare all’estero, non solo per laurearsi, ma anche per fare un master all’estero”. Così Sestino Giacomoni, presidente di Consap, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

