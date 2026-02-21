Ultime News

Corradini D’Arienzo “L’export cresce nonostante dazi, mantenere la barra dritta”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Se ci sono i dazi – e poi vedremo come si muoveranno nel prossimo futuro – i numeri parlano chiaro: le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate, anche nel 2025 sono aumentate del 7,2%, c’è una grande voglia di Made in Italy, anche quello tecnologico. Nonostante i dazi, la crescita c’è”. Così Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato e direttore generale di SIMEST, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

