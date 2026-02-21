Ultime News

21 Feb 2026 Cremona protagonista al Festival di Sanremo: i brani e gli autori da seguire
21 Feb 2026 Amministratori cremonesi a Roma per la Conferenza nazionale AVS “Visione Comune”
21 Feb 2026 Cremonese, il tecnico Davide Nicola: "Andremo a Roma senza Baschirotto"
21 Feb 2026 Inaugurato "Il Bontà": Cremona entra tra le 48 “Città del formaggio" italiane
21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
Video Pillole

Dazi, Tajani “Mi preoccupa di più il cambio euro-dollaro”

FORLI’ (ITALPRESS) – “L’Europa sta valutando quale sarà la portata della sentenza della Corte Suprema degli Usa sui dazi. Io però sono più preoccupato del cambio euro-dollaro. Un dollaro troppo basso rappresenterebbe un fardello per le esportazioni. Lo scorso anno nonostante i dazi le esportazioni sono cresciute al 3,3% e questo è un risultato che ci dà grande soddisfazione”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro con le banche di credito cooperativo a Forlì.

xi5/sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...