Ultime News

21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
Video Pillole

Dazi, Urso “Servono cautela e responsabilità”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – Sulla questione dei dazi “ci vuole cautela e responsabilità, come Paese” ma anche “da parte della Commissione europea, nell’affrontare questa nuova fase, nella piena consapevolezza che gli Stati Uniti sono per l’Italia e per l’Europa, non solo il principale partner commerciale extra-UE, ma anche il principale alleato politico, strategico e militare e quindi quando si affronta questa questione con gli Stati Uniti, bisogna tenere conto anche di tutti questi fattori”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

xi2/sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...