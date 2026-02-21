Ultime News

21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
ITA, Pappalardo “Sostenibilità e network intercontinentale pilastri strategia”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Noi abbiamo un piano industriale che va dal 2026 al 2030, stiamo puntando alla sostenibilità come pilastro e molto al network intercontinentale. Fa bene alla compagnia, fa bene ai profitti della compagnia, fa bene al sistema Paese Italia. Quindi siamo molto concentrati sul network intercontinentale con l’acquisizione di nuovi aeromobili, puntando a diventare diventare nel 2030 la compagnia più giovane e sostenibile d’Europa”. Così Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

