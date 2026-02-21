Ultime News

21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
21 Feb 2026 Juvi, al PalaRadi arriva Cento: fisicità, energia e punti pesanti in palio
21 Feb 2026 Soresina, alla Latteria servono più spazi: chiesta modifica del Pgt
21 Feb 2026 Short track, per gli azzurri medaglia di bronzo nella staffetta maschile 5.000 metri
21 Feb 2026 Su CR1 a "24minuti" la "voce" di Tom Hanks, il doppiatore Angelo Maggi
Longevity Magazine – Puntata del 21/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella terza puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Giovanni Chiarelli, Responsabile Dermatologia allergologica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, e Ornella De Pità, Responsabile Ricerca clinica traslazionale IDI-IRCCS di Roma. I nuovi progressi della dermatologia e l’importanza di sensibilizzare su condizioni come dermatiti e alopecia tra i temi al centro della puntata.
