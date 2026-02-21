Video Pillole
Mornati “Forti non per caso, successo sociale ma serve lo sport a scuola”
MILANO (ITALPRESS) – Un’Italia protagonista ai Giochi di Milano-Cortina 2026: a medaglia in dieci discipline su sedici, 94 finalisti e un impatto che va oltre lo sport. Numeri che raccontano un successo tecnico ma anche sociale, come evidenzia uno studio commissionato dal Coni ed espresso dal segretario generale e capo missione Carlo Mornati.
(Fonte video: CONI)
