Ultime News

21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
Video Pillole

Mornati “Forti non per caso, successo sociale ma serve lo sport a scuola”

MILANO (ITALPRESS) – Un’Italia protagonista ai Giochi di Milano-Cortina 2026: a medaglia in dieci discipline su sedici, 94 finalisti e un impatto che va oltre lo sport. Numeri che raccontano un successo tecnico ma anche sociale, come evidenzia uno studio commissionato dal Coni ed espresso dal segretario generale e capo missione Carlo Mornati.
gm/azn
(Fonte video: CONI)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...