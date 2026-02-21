"Museo diffuso Anelli. Storia di un progetto culturale”: se n'è parlato al Ghisleri

Molto partecipato l’incontro di questa mattina al Caffè letterario dell’IIS “A. Ghisleri” con tema “Museo diffuso Anelli. Storia di un progetto culturale” e relatore il professor Fabio Perrone.

Partendo dalla storia della Società Anonima «Anelli&C.» Stabilimento Pianoforti “Apollo” Cremona che ha prodotto circa 50.000 pianoforti in 50 anni di attività, si è illustrata l’idea del Museo diffuso richiamando l’idea dell’architetto Fredi Drugman, docente di Composizione architettonica e Museografia del Politecnico di Milano, il quale sosteneva la necessità di recuperare, valorizzare e “far parlare” gli oggetti e i luoghi che sono stati teatro di vicende storiche o di fatti intimamente legati al territorio.

Dal 2018 nella provincia cremonese è iniziato un lungo percorso, non ancora concluso, che mira a rintracciare, recuperare, restaurare, conservare, esporre e, qualora ve ne sia la possibilità, anche suonare in pubblici concerti i pianoforti Anelli prodotti a Cremona tra il 1918 e il 1968 nello stabilimento di via Montello.

Un storia di manifattura, di ingegno e di saper fare cremonese che ha intersecato frammenti di storia nazionale della prima metà del Novecento e che, attraverso 20 pianoforti Anelli attualmente presenti sul territorio provinciale, ha permesso sin ora di ricostruire processi produttivi, di legare il deposito di marchi e di brevetti a beni musicali storici e a vite artistiche come quelle di Pietro Mascagni, di Mina e di Antonello Venditti che sui pianoforti Anelli hanno composto alcune opere musicali passate alla storia.

Sul territorio cremonese sono attualmente conservati pianoforti a Crema presso l’Istituto Musicale Folcioni e a Cremona presso la Prefettura, la Biblioteca Statale, i Teatri Ponchielli e Filo, la Caserma Campagnoli della Guardia di Finanza, le Università di Musicologia, Politecnico e Cattolica.

È stato recentemente accolto nel Museo diffuso un altro pianoforte di proprietà del Comune di Corte de’ Cortesi che dopo un restauro conservativo sarà esposto nella sede del Municipio ed un altro importante restauro è stato promosso a Zibello dal sindaco Massimo Spigaroli che ha voluto inserire il pianoforte cremonese Anelli nel Teatro Pallavicino.

Il Museo diffuso territoriale “Anelli” sta lentamente crescendo e potrà raccontare nei prossimi anni non solo la capacità produttiva industriale della Cremona di inizio Novecento, ma potrà valorizzare la cultura musicale territoriale che ha fatto scrivere nello scorso secolo pagine importanti di storia.

© Riproduzione riservata