Nadalini “La gente ora vede i successi, ma dietro c’è un gran percorso”

MILANO (ITALPRESS) – “Cosa mi porto dietro di questa Olimpiade? Sicuramente tutto quello che ho vissuto con i miei amici e la mia squadra, quindi penso che i ricordi sono tutto quello che mi porterò dietro per sempre. Penso che non mi dimenticherò mai questa fantastica esperienza, non voglio assolutamente dimenticarmi di questa esperienza, me la porterò per sempre nel cuore”. Lo ha dichiarato il pattinatore azzurro Thomas Nadalini, medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track e oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Non potrei chiedere di più, ovvero cominciare un ciclo olimpico in casa con una squadra e risultati del genere. Sono veramente soddisfatto di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Lavoro che, come abbiamo già detto, non è frutto di una settimana allenamento – ha aggiunto -, ma di qualcosa di molto più lungo, di lavoro fatto soprattutto dietro le quinte. La gente adesso ci vede vincere, ci vede essere campioni olimpici e dicono “che fortunati”, però non sanno tutto quello che c’è dietro, quindi incentivo veramente le persone a seguirci per tutto il nostro percorso, non solo durante le Olimpiadi, perché siamo cresciuti veramente molto nell’ultimo quadriennio. Penso che chi ci ha seguito dal 2022 fino adesso può apprezzare ancora molto di più questo traguardo perché ci ha visto crescere e ci ha visto non solo come campioni olimpici, ma partire dal basso per arrivare al top”.

