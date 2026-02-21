Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura

Ieri mattina l’istituto “L. Einaudi” ha inaugurato una nuova sinergia con il territorio. Grazie a Cristian Fusco, Massimiliano Ruscelli e Dionisi Zoppi, – insegnanti di cucina e di salabar dell’indirizzo alberghiero della scuola diretta dalla preside Nicoletta Ferrari, la succursale di Palazzo Ghisalberti ha infatti ospitato una giornata di formazione interamente dedicata al comparto lattiero-caseario promossa da “Milk Ets”. Gli studenti di terza, quarta e quinta hanno avuto la straordinaria opportunità di acquisire conoscenze e competenze in materia da vere e proprie personalità del settore.

Ad illustrare i marchi D.O.P. ed I.G.P., le differenze tra allergie ed intolleranze, le principali caratteristiche di erborinati, prodotti a pasta dura e l’abc della degustazione professionale sono stati tre docenti d’eccezione, che hanno collaborato con passione alla riuscita dell’iniziativa. Si tratta di Nathan Somenzi, presidente di “Milk Ets”, di Daniele Bassi della delegazione cremonese O.N.A.F. (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi) e di Claudio Rambelli, uno dei referenti di “Slow Food” Cremona.

La lezione si è articolata in un momento teorico, frontale, in cui i ragazzi hanno ascoltato gli interventi dei relatori e rivolto loro domande, ed in una successiva parte pratica e sensoriale, in cui sono stati preparati mini assaggi, di cui sono state analizzate le qualità organolettiche, con la guida degli esperti. Sotto la lente, il parmigiano reggiano, i provoloni della Latteria pizzighettonese ed il gorgonzola del Caseificio Angelo Croce.

