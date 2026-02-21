Ultime News

21 Feb 2026 Cremona protagonista al Festival di Sanremo: i brani e gli autori da seguire
21 Feb 2026 Amministratori cremonesi a Roma per la Conferenza nazionale AVS “Visione Comune”
21 Feb 2026 Cremonese, il tecnico Davide Nicola: "Andremo a Roma senza Baschirotto"
21 Feb 2026 Inaugurato "Il Bontà": Cremona entra tra le 48 “Città del formaggio" italiane
21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
Video Pillole

Operazione contro la ‘Ndrangheta, 7 arresti fra affiliati della cosca “Commisso”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sette arresti dei ros di presunti affiliati della cosca di Siderno (Reggio Calabria) accusati a vario titolo, di “associazione mafiosa”, “danneggiamento” ed “estorsione”, aggravati dal metodo mafioso. Questo il bilancio dell’operazione condotta il 17 febbraio, dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, nell’ambito di cooperazione internazionale di polizia con l’F.B.I. americana, che hanno eseguito un Fermo di indiziato di delitto del PM, emesso dalla Procura della Repubblica – DDA di Reggio Calabria, nei confronti di 7 soggetti, ritenuti affiliati alla cosca “Commisso”.

col3/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...