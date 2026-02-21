Ultime News

Palermo, muro crolla su auto parcheggiate, un ferito

PALERMO (ITALPRESS) – Un muro è crollato in via Nairobi a Palermo. Diverse le auto parcheggiate lungo la strada che sono rimaste schiacciate dal cedimento del muro. Sul posto sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Il muro crollato, di un altezza di circa 3 metri e lungo circa 20/30 metri, ha coinvolto una persona, un 55enne, che ha subito ferite agli arti inferiori. Al momento si esclude la presenza di altri feriti. Le cause sono in fase di accertamento.

