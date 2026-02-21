Ultime News

21 Feb 2026 Cremona protagonista al Festival di Sanremo: i brani e gli autori da seguire
21 Feb 2026 Amministratori cremonesi a Roma per la Conferenza nazionale AVS “Visione Comune”
21 Feb 2026 Cremonese, il tecnico Davide Nicola: "Andremo a Roma senza Baschirotto"
21 Feb 2026 Inaugurato "Il Bontà": Cremona entra tra le 48 “Città del formaggio" italiane
21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
Video Pillole

Pnrr, Foti “Entro fine aprile-metà maggio auspico l’arrivo della nona rata”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Non ho la sfera di cristallo, posso però dirle che avendo presentato la nona rata entro il 31 dicembre 2025, abbiamo avuto già delle interlocuzioni con la task force della Commissione europea e penso che entro fine aprile o metà maggio avremo anche la liquidazione della nona rata, che vuol dire aver raggiunto altri 50 obiettivi tra target e riforme che erano previste”. Così il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, a margine della winter edition del Forum in Masseria.

xi2/sat/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...