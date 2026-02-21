Ultime News

Cultura e spettacoli

San Francesco e Cremona, il progetto culturale di CrArT in omaggio al Santo assisiate

di Federica Priori

Visite guidate, incontri d’arte, attività per bambini: è il progetto “San Francesco e Cremona” curato da CrArT nell’ottavo centenario della morte del Santo

Il servizio di Federica Priori
Fill-1

Oltre una decina di proposte da marzo a dicembre 2026 per celebrare San Francesco nell’ottavo centenario della morte: è il progetto “San Francesco e Cremona – storie da raccontare” curato dall’Associazione Culturale CrArT, con un cartellone che include visite guidate, incontri d’arte, attività per bambini.

Correva l’anno 1220 quando San Francesco d’Assisi passò all’ombra del Torrazzo e gli annali della città riferiscono di un evento la cui risonanza fu notevole sul territorio. Ancora oggi la figura del Santo è fonte d’ispirazione ed ecco che il progetto del CrArT la racconta mettendola in relazione con Cremona.

Il percorso si snoda nel centro storico, partendo da piazza Giovanni XXIII fino alla chiesa di Santa Maria Maddalena dove è conservata l’opera del cosiddetto “miracolo del pozzo”. Luoghi sacri dunque ma anche sale espositive conservano memoria del Santo assisiate, come il dipinto San Francesco in meditazione di Caravaggio custodito al Museo Civico Ala Ponzone.

