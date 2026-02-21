Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia

Con la docente Elisabetta Arisi dell’Università di Brescia, le quarte e quinte dell’IIS Torriani hanno imparato a redigere il curriculum vitae in lingua inglese, tappa fondamentale del percorso di orientamento: per arrivare a scrivere un curriculum efficace è infatti importante riflettere sulle proprie competenze e i propri obiettivi.

Così le classi 4ALSA, 4BLSA, 5ALSA, 5ABIO, 5BLSA, 5CLSA, 5DINF hanno partecipato a un ciclo di due lezioni in lingua inglese con la docente Arisi che ha offerto loro strumenti concreti per affrontare il passaggio al mondo accademico universitario o al mercato del lavoro.

Durante gli incontri, gli studenti hanno approfondito le principali caratteristiche di un curriculum efficace, imparando a valorizzare competenze, esperienze e obiettivi in modo chiaro, strutturato, secondo gli standard internazionali.

Particolare attenzione è stata dedicata agli errori più comuni da evitare, permettendo agli studenti di confrontarsi con esempi concreti e di esercitarsi nella redazione del proprio curriculum in inglese.

