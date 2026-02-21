Spechenhauser “La staffetta ha ampi margini di miglioramento”

MILANO (ITALPRESS) – “Non sono solo quattro anni di lavoro, stiamo lavorando duramente, la squadra ha dimostrato di essere forte e di avere ancora ampi margini di miglioramento, speriamo di arrivare tra quattro anni ancora più forti, noi ce la metteremo tutta”. Lo ha dichiarato il pattinatore azzurro Luca Spechenhauser, medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track e oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

