Su CR1 a "24minuti" la "voce" di Tom Hanks, il doppiatore Angelo Maggi

Domenica, invece, il tema trattato nella puntata sarà la cybersicurezza, l’AI e il cybercrimine

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) sarà ospite l’attore, doppiatore e docente dell’Accademia del doppiaggio Angelo Maggi, voce tra gli altri di Tom Hanks, Robert Downey Jr., Bruce Willis, John Turturro, Gary Oldman.

Maggi svelerà i segreti del doppiaggio, come è cambiato negli anni il lavoro del doppiatore e come questa professione debba confrontarsi con una intelligenza artificiale che rischia di “rubare” la voce ai doppiatori.

Domenica il tema della puntata sarà la cybersicurezza, l’AI e il cybercrimine. L’intelligenza artificiale è più una minaccia o più uno strumento utile per fronteggiare le minacce? Ospite, il professor Ranieri Razzante, docente di Cybercrime all’università di Perugia.

