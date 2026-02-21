Tajani “Le Bcc indispensabili per il credito di prossimità”

FORLI’ (ITALPRESS) – “Le BCC sono fondamentali nel nostro sistema bancario per assicurare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese. Le grandi banche servono a fare le grandi operazioni e accompagnare le grandi imprese all’estero ma le BCC sono indispensabili per il credito di prossimità”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro con le banche di credito cooperativo a Forlì.

