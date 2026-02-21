Ultime News

21 Feb 2026 Cremona protagonista al Festival di Sanremo: i brani e gli autori da seguire
21 Feb 2026 Amministratori cremonesi a Roma per la Conferenza nazionale AVS “Visione Comune”
21 Feb 2026 Cremonese, il tecnico Davide Nicola: "Andremo a Roma senza Baschirotto"
21 Feb 2026 Inaugurato "Il Bontà": Cremona entra tra le 48 “Città del formaggio" italiane
21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
Tajani “Le Bcc indispensabili per il credito di prossimità”

FORLI’ (ITALPRESS) – “Le BCC sono fondamentali nel nostro sistema bancario per assicurare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese. Le grandi banche servono a fare le grandi operazioni e accompagnare le grandi imprese all’estero ma le BCC sono indispensabili per il credito di prossimità”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro con le banche di credito cooperativo a Forlì.

