Ultime News

21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
21 Feb 2026 Juvi, al PalaRadi arriva Cento: fisicità, energia e punti pesanti in palio
21 Feb 2026 Soresina, alla Latteria servono più spazi: chiesta modifica del Pgt
21 Feb 2026 Short track, per gli azzurri medaglia di bronzo nella staffetta maschile 5.000 metri
21 Feb 2026 Su CR1 a "24minuti" la "voce" di Tom Hanks, il doppiatore Angelo Maggi
Video Pillole

Tentato omicidio a Roma per un debito di droga, 6 custodie cautelari

OMA (ITALPRESS) – Con l’esecuzione di 6 custodie cautelari, si è chiusa questa mattina la prima fase di una meticolosa attività di indagine condotta dalla polizia, sotto il coordinamento della Procura presso il Tribunale ordinario e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, avviata a seguito del tentato omicidio di un minore avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco. L’episodio si era consumato nel tardo pomeriggio del 30 novembre, in una area verde compresa tra viale Ciamarra e via Libero Leonardi.

col3/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)

