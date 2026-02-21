Ultime News

21 Feb 2026 Covid: sei anni fa il "paziente 1". Il tempo passa, ma il ricordo resta vivo
21 Feb 2026 Bovino Wagyu italiano e latte A2, l'eccellenza lombarda premiata nel mondo
21 Feb 2026 Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno
21 Feb 2026 Nuova iniziativa di “Milk Ets” all’Einaudi: ecco i segreti dei formaggi a pasta dura
21 Feb 2026 Scrivere il futuro in inglese: iniziativa del Torriani con l’Università di Brescia
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 21/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Storica doppietta azzurra nello skicross: oro Deromedis, argento Tomasoni
– Bronzo nella staffetta maschile: Italia ancora sul podio nello short track
– Mornati “Forti non per caso, successo sociale ma serve lo sport a scuola”
– Tortu si gode Giochi Invernali “Brignone mi ha emozionato”
– Lo sport italiano in campo per l’ambiente, siglato accordo Coni-Conai
gm/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...