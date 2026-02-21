Ultime News

21 Feb 2026 San Carlo Acutis: "Una semplicità straordinaria". Mostra nella chiesa di San Luca
21 Feb 2026 Juvi, al PalaRadi arriva Cento: fisicità, energia e punti pesanti in palio
21 Feb 2026 Soresina, alla Latteria servono più spazi: chiesta modifica del Pgt
21 Feb 2026 Short track, per gli azzurri medaglia di bronzo nella staffetta maschile 5.000 metri
21 Feb 2026 Su CR1 a "24minuti" la "voce" di Tom Hanks, il doppiatore Angelo Maggi
Trenitalia, Strisciuglio “74 nuovi Frecciarossa entro il 2030”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Continua il piano di potenziamento della flotta di Trenitalia, che ha nel Frecciarossa il suo prodotto e brand di successo: abbiamo lanciato già nell’ultimo trimestre dell’anno scorso il nostro piano di investimenti sul Frecciarossa 1000, di cui abbiamo proposto anche il rebranding recentemente: sono 74 nuovi Frecciarossa che arriveranno entro il 2030, per 2 miliardi di investimenti sulla flotta dell’Alta velocità, per noi il treno migliore d’Europa e ovviamente continuiamo a spingere su questo”. Così Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Trenitalia, a margine della winter edition del Forum in Masseria, alle Terme di Saturnia.

