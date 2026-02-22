Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze

Auditorium Osvaldo Goldani gremito per l’Assemblea Annuale dei Soci Avis Comunale di Cremona. Si tratta di un momento importante della vita associativa, in cui i soci hanno l’occasione di prendere visione del lavoro svolto dal Consiglio Direttivo, ma anche di esprimere il loro voto.

Durante la mattinata, sono stati premiati quattro giovani donatori che si sono laureati nel 2025, con la consegna delle borse di studio Avis, assegnate a Giulia Contini, Sara Barbieri, Tommaso Camerini e Biancamaria Piccioni, tutti laureati con il voto di 110 e lode.

“L’Assemblea dell’Avis Comunale di Cremona è il momento più importante della nostra vita associativa, in quanto riassume quello che è stato l’operato dell’anno appena trascorso – ha dichiarato il presidente Giuseppe Scala -. E’ un momento in cui si fa il punto su quello che è stato fatto e si cerca di programmare l’attività per quanto riguarda l’anno in corso. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo registrato una tendenza in negativo come numero di donatori e, quest’anno, anche come numero di donazioni. Non abbiamo riscontri sul motivo, ma probabilmente è legato al fatto che tanti donatori hanno lasciato l’associazione, per motivi di età o di salute, oppure per altri motivi che non possiamo conoscere. Noi ovviamente cerchiamo sempre di fare promozione, con lo scopo che i donatori e le persone che non conoscono Avis si avvicinino alla nostra associazione”.

Sono stati anche consegnati ai donatori i distintivi di benemerenza per le donazioni effettuate fino al 31 dicembre del 2025. Per la precisione, sono stati assegnati 166 distintivi in rame (per chi ha raggiunto le 8 donazioni), 147 distintivi in argento (16 donazioni), 110 distintivi in argento dorato (36 donazioni) e ben 79 distintivi in oro (per chi ha tagliato l’importante traguardo delle 50 donazioni).

Ha fatto gli onori di casa il presidente Giuseppe Scala, spalleggiato dai membri del Consiglio. E’ intervenuto Cristiano Manfredini, presidente Avis Provinciale Cremona, mentre Stefano Guereschi ha promosso l’iniziativa in programma lunedì 2 marzo al Teatro Filodrammatici dal titolo “Rosso. Il teatro d’improvvisazione a sostegno di Avis”.

