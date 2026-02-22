Ultime News

22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
22 Feb 2026 Fine servizio a Grontardo e Scandolara RO per la dottoressa Rossana De Muro
22 Feb 2026 Fare Nuova Cremona Attiva, eletto il nuovo direttivo
Buonfiglio “Voto trenta e lode per medaglie e perchè ha funzionato tutto”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ stata un’Olimpiade da 30 e lode. Trenta sono le medaglie e la lode perchè ha funzionato tutto”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, nella
conferenza finale al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Sono sempre più convinto che abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso grazie ad un’ottima organizzazione dei Giochi, ma
soprattutto grazie alle prestazioni e alle medaglie dei nostri atleti. E’ stato un continuo evolversi di entusiasmo, abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di
fare sistema sportivo”.

