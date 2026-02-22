Ultime News

22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Video Pillole

Giovannini “Dopo Pechino avevo in testa solo la medaglia”

MILANO (ITALPRESS) – Una fuga a due che ha sorpreso tutti, lasciando solo il bronzo in palio. E Andrea Giovannini non se l’è fatto scappare, con un ultimo giro strepitoso che ha beffato il grande favorito Jordan Stolz. Il pattinaggio di velocità regala all’Italia la trentesima medaglia e per il 32enne trentino è la chiusura del cerchio. Per il pattinatore azzurro gli ultimi quattro anni non sono stati facili e la dedica non poteva non andare a chi gli è stato accanto.

