Giovannini “Dopo Pechino avevo in testa solo la medaglia”

MILANO (ITALPRESS) – Una fuga a due che ha sorpreso tutti, lasciando solo il bronzo in palio. E Andrea Giovannini non se l’è fatto scappare, con un ultimo giro strepitoso che ha beffato il grande favorito Jordan Stolz. Il pattinaggio di velocità regala all’Italia la trentesima medaglia e per il 32enne trentino è la chiusura del cerchio. Per il pattinatore azzurro gli ultimi quattro anni non sono stati facili e la dedica non poteva non andare a chi gli è stato accanto.

glb/gm/gsl