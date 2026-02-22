Le pagelle di Roma-Cremonese: i voti dei grigiorossi
Cremonese positiva per 77 minuti contro la Roma, poi il calo. Bene Terracciano, fatica tanto Sanabria
AUDERO 6 – Non ha colpe particolari sui gol incassati.
TERRACCIANO 6,5 – Difende con intelligenza e va vicino all’assist sull’occasione fallita da Thorsby.
FOLINO 6 – Argina spesso e volentieri un attaccante imprevedibile come Malen.
LUPERTO 5,5 – Dalla sua parte la Roma spinge e qualche volta sfonda.
ZERBIN 5,5 – Tanti errori tecnici, spreca un’ottima occasione in ripartenza nel primo tempo.
THORSBY 6 – Utile nel gioco aereo e negli inserimenti, spreca una grande chance nella ripresa.
PAYERO 6 – Tanta corsa, qualche buona incursione, costretto al cambio per infortunio.
MALEH 5,5 – Fatica a gestire il possesso sulla pressione giallorossa.
PEZZELLA 5,5 – Concentrato sulla fase difensiva, è in difficoltà sulla spinta.
BONAZZOLI 6 – Gestisce palla con personalità, ma si vede poco negli ultimi 30 metri.
SANABRIA 5 – Non riesce a dare il giusto peso ai palloni in avanti, non respinge di testa sul gol di Cristante.
BONDO 5,5 – Meno dinamico rispetto a Payero, deve ritrovare la miglior condizione.
VARDY 5,5 – Ha la palla giusta per riaprirla, ma Svilar è più freddo di lui.
FAYE sv
DJURIC sv