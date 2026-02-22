Ultime News

Le pagelle di Roma-Cremonese: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

Cremonese positiva per 77 minuti contro la Roma, poi il calo. Bene Terracciano, fatica tanto Sanabria

Maleh difende palla su Mancini
AUDERO 6 – Non ha colpe particolari sui gol incassati.

TERRACCIANO 6,5 – Difende con intelligenza e va vicino all’assist sull’occasione fallita da Thorsby.

FOLINO 6 – Argina spesso e volentieri un attaccante imprevedibile come Malen.

LUPERTO 5,5 – Dalla sua parte la Roma spinge e qualche volta sfonda.

ZERBIN 5,5 – Tanti errori tecnici, spreca un’ottima occasione in ripartenza nel primo tempo.

THORSBY 6 – Utile nel gioco aereo e negli inserimenti, spreca una grande chance nella ripresa.

PAYERO 6 – Tanta corsa, qualche buona incursione, costretto al cambio per infortunio.

MALEH 5,5 – Fatica a gestire il possesso sulla pressione giallorossa.

PEZZELLA 5,5 – Concentrato sulla fase difensiva, è in difficoltà sulla spinta.

BONAZZOLI 6 – Gestisce palla con personalità, ma si vede poco negli ultimi 30 metri.

SANABRIA 5 – Non riesce a dare il giusto peso ai palloni in avanti, non respinge di testa sul gol di Cristante.

BONDO 5,5 – Meno dinamico rispetto a Payero, deve ritrovare la miglior condizione.

VARDY 5,5 – Ha la palla giusta per riaprirla, ma Svilar è più freddo di lui.

FAYE sv

DJURIC sv

