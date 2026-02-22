Ultime News

22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Malagò “Troppe polemiche per i Giochi? Direi in linea, non mi lamento”

MILANO (ITALPRESS) – “Troppe polemiche? No, non mi sento dire troppe, direi in linea con quello che sono le normali vicende che riguardano il nostro Paese. Più la cosa è grossa, più c’è eco se qualcuno vuole fare polemica. Non mi lamento di questo, nel modo più assoluto. Credo che la squadra sia sempre stata riconosciuta oggettivamente con le sue competenze, poi sugli aspetti esogeni ci vuole tanta pazienza”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò a margine della conferenza stampa di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

