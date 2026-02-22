Ultime News

22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Video Pillole

Milano-Cortina chiude con 30 medaglie, Buonfiglio “Prodotto entusiasmo diffuso”

MILANO (ITALPRESS) – Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si chiudono nel segno dell’orgoglio azzurro e dei numeri da record. Trentа medaglie conquistate, un’organizzazione promossa a pieni voti e un entusiasmo che, giorno dopo giorno, ha coinvolto tutto il Paese. Nel bilancio finale dei Giochi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio rivendica il successo di squadra e sottolinea il valore istituzionale dell’evento, mentre il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito l’Ordine Olimpico d’Oro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

