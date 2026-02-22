Ultime News

22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Video Pillole

Modello vincente e spot per l’Italia: promossi i Giochi di Milano Cortina

MILANO (ITALPRESS) – Si chiudono tra orgoglio e rivendicazione dei risultati le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La conferenza stampa finale è l’occasione per tracciare un bilancio di Giochi che, secondo i vertici organizzativi, hanno segnato un cambio di paradigma. L’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, sottolinea la portata innovativa dell’evento: un’Olimpiade “diffusa” su oltre 22mila chilometri quadrati, un modello organizzativo inedito di cui l’Italia si dice pioniera e che – afferma – ha dimostrato di poter funzionare.
Sulla stessa linea il presidente della Fondazione, Giovanni Malagò, che ha parlato di Giochi complessi da organizzare ma capaci di trasformarsi in uno “spot formidabile” per il Paese.
Ed a suggellare il successo, racconta ancora Malagò, anche la standing ovation ricevuta nella sessione del Comitato Olimpico Internazionale: un riconoscimento simbolico che, nelle parole degli organizzatori, vale come promozione piena per l’Italia e per il modello Milano-Cortina.

gm/gsl
gm

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...