Video Pillole
Oro e argento nello ski cross: il trionfo di Deromedis e la dedica di Tomasoni
MILANO (ITALPRESS) – Doppietta azzurra nello ski cross: oro per Simone Deromedis, argento per Federico Tomasoni. Una spunta pesante per il 25enne trentino che è salito sul gradino più alto del podio olimpico. Per Tomasoni un piazzamento da favola dal valore speciale dietro l’amico, con un sole nel casco e la dedica per la fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell’ottobre 2024.
