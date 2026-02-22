Ultime News

22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Tg Ambiente – 22/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Cambiamento climatico, Europa impreparata: 45 miliardi di danni l’anno
– Dal Ministero un’infrastruttura hi-tech per la sicurezza ambientale
– Rischio onco-ematologico, ecco quanto pesano ambiente e stili di vita
– Raccolta dei RAEE in Italia, solo il 15% viene riciclato
