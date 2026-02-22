Video Pillole
Tg Ambiente – 22/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Cambiamento climatico, Europa impreparata: 45 miliardi di danni l’anno
– Dal Ministero un’infrastruttura hi-tech per la sicurezza ambientale
– Rischio onco-ematologico, ecco quanto pesano ambiente e stili di vita
– Raccolta dei RAEE in Italia, solo il 15% viene riciclato
