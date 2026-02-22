Ultime News

Trofeo dei Violini, prime premiazioni e attesa per la finale tra Arca e Carneiro Silva

Il Torneo Internazionale di Tennis in carrozzina ha visto trionfare Arca e Cippo in doppio e il francese Clement Miranda nel tabellone di consolazione

Le premiazioni del tabellone di consolazione del Trofeo dei Violini di tennis in carrozzina
Nella terza giornata del Torneo Internazionale maschile di Tennis in carrozzina “Trofeo dei Violini” organizzato presso le Canottieri Baldesio e Bissolati, che si sono unite per l’occasione, considerato l’elevato numero di tennisti iscritti, in rappresentanza di 14 nazioni, hanno avuto luogo le prime premiazioni.

Nelle finali dei tabelloni di consolazione hanno vinto il francese Clement Miranda nel principale, e Salvatore Vasta nel secondo, battendo rispettivamente Timothée da Costa Santos e il baldesino Giordano Zavattoni.

Si sono svolte anche le semifinali del tabellone principale di singolare, qualificando Luca Arca e il brasiliano Gustavo Carneiro Silva per la finale di domenica che si svolgerà alla Canottieri Baldesio a partire dalle ore 9:30. Seguiranno alle 12:30 le premiazioni.

Nel tabellone del doppio in finale la coppia italiana composta da Luca Arca e Antonio Cippo si è imposta sui francesi Nicolas Forgacs e Timotheé Da Costa Santos col punteggio di 3-6, 6-2, 10-7. L’incontro, seguito da un numeroso pubblico, è stato quantomai combattuto ed avvincente, con colpi spettacolari che hanno rubato molti applausi.

Le premiazioni della finale di doppio del Trofeo dei Violini di tennis in carrozzina

