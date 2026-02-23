



ROMA (ITALPRESS) – A gennaio rallenta l’inflazione. L’Istat ha confermato le stime preliminari sul primo mese del 2026. L’indice nazionale dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% su base mensile e dell’1% su base annua, rispetto al +1,2% di dicembre. La crescita tendenziale si deve prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni alimentari, lavorati e non, a quella dei prezzi dei Servizi relativi all’abitazione, dei Tabacchi e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. A gennaio l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari all’1,7%. Il tasso di crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” è di 1,9 punti percentuali. L’inflazione acquisita per il 2026 è pari a +0,4% sia per l’indice generale sia per la componente di fondo.

sat/azn

