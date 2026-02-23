Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
ROMA (ITALPRESS) – A gennaio rallenta l’inflazione. L’Istat ha confermato le stime preliminari sul primo mese del 2026. L’indice nazionale dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% su base mensile e dell’1% su base annua, rispetto al +1,2% di dicembre. La crescita tendenziale si deve prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni alimentari, lavorati e non, a quella dei prezzi dei Servizi relativi all’abitazione, dei Tabacchi e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. A gennaio l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari all’1,7%. Il tasso di crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” è di 1,9 punti percentuali. L’inflazione acquisita per il 2026 è pari a +0,4% sia per l’indice generale sia per la componente di fondo.
