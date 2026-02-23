Ultime News

Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori

di Giovanni Palisto

Nel pomeriggio alle 16.30 è prevista la premiazione del Festival delle paste ripiene con la consegna delle targhe a cura della Strada del Gusto cremonese

La voce degli espostositori, arrivati da tutt'Italia, nel servizio di Giovanni Palisto
Ultimo giorno del “Bontà” al quartiere fieristico di Cremona.

Il salone ospita 150 espositori con le eccellenze enogastronomiche da tutta Italia. Nel pomeriggio alle 16.30 è prevista la premiazione del Festival delle paste ripiene con la consegna delle targhe a cura della Strada del Gusto cremonese.
Al “Bontà” presenti anche i volontari del “pasto sospeso” per coinvolgere i visitatori nella raccolta di contributi finanziari per poter assicurare un pasto caldo agli indigenti in collaborazione con le cucine benefiche.

Tra olio pugliese e culatello di Zibello, abbiamo incontrato alcuni degli espositori arrivati a CremonaFiere da tutt’Italia.

